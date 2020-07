Stasera in tv 2 luglio, in seconda serata su Rai Movie stupro e tentato omicidio. La trama del film

02 luglio 2020 a

Si intitola The Lincoln Lawyer il film in programma stasera in tv 2 luglio in seconda serata su Rai Movie, a partire dalle ore 22.55. E' un thriller del 2011, realizzato negli Stati Uniti. La regia è di Brad Furman e nel cast figurano Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, William H. Macy, Josh Lucas, John Leguizamo, Michael PeÑa, Bob Gunton, Frances Fisher, Bryan Cranston. La trama: l'avvocato Mick Haller viene contattato per difendere un giovane miliardario accusato di stupro e di tentato omicidio nei confronti di una prostituta. L'avvocato cercherà di arrivare alla verità mettendo a rischio anche la propria vita.