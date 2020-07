Stasera in tv 2 luglio, su Rai3 l'attesa finalissima del Premio Strega: Carofiglio e Veronesi i favoriti

02 luglio 2020 a

Appuntamento con la cultura in seconda serata su Rai3. Dalle 23,05 di giovedì 2 luglio infatti andrà in onda la finale della 74esima edizione del Premio Strega. Per la prima volta sono sei i finalisti. Gianrico Carofiglio con La misura del tempo; Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza; Jonathan Bazzi con Febbre; Sandro Veronesi con Il Colibrì; Valeria Parrella con Almarina ; Gian Arturo Ferrari con Ragazzo Italiano. Gara che si preannuncia equilibrata, con favoriti d'obbligo tuttavia Veronesi e Carofigli, in un duello che promette scintille. Da segnalare infine come tutte e sei le storie siano ambientate in una città diversa d'Italia: Milano, Napoli, la bassa padana, la Toscana, Roma e Bari. Dalle 23,05 appuntamento su Rai3.