Stasera in tv, 2 luglio: su Rete 4 torna Eddie Murphy. La trama del film

Stasera in tv, 2 luglio, in seconda serata su Rete 4, torna protagonista Eddie Murphy. Dalle ore 23.27, infatti, è in programmazione il film Beverly Hills Cop III. Si tratta di una commedia del 1994, realizzata negli Stati Uniti con la regia di John Landis. Nel cast oltre a Eddie Murphy figurano anche Judge Reinhold, Hector Elizondo, Theresa Randle. E' il terzo capitolo della saga del poliziotto di Detroit. Questa volta se la dovrà vedere con una banda di falsari che opera sotto copertura in un luna park. Come gli altri film della saga per gli spettatori sono garantiti risate e divertimento.