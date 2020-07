Stasera in tv 2 luglio, dalle 23.20 su Rai2 gli aneddoti di Arbore e Telesforo in "Striminzitic show"

02 luglio 2020 a

a

a

Torna l'appuntamento con Striminzitic show. Su Rai2 in seconda serata, a partire dalle 23,20, Renzo Arbore e Gegè Telesforo raccontano ancora una volta gli aneddoti e i retroscena musicali che hanno caratterizzato la televisione italiana e non solo. Un programma se vogliamo di nicchia, ma che testimonia per l'ennesima volta la capacità del maestro (autore di capolavori come Indietro tutta e Quelli della Notte) di realizzare sistematicamente delle trasmissioni con elementi innovativi, nonostante tratti spesso storie e personaggi del passato. Appuntamento quindi da non perdere dalle 23,20.