Temptation Island 2020, chi è la fidanzata di Filippo Bisciglia: 12 anni insieme. Il messaggio di lei

Dodici anni insieme. Filippo Bisciglia che è ripartito stasera giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5 col reality, è fidanzatissimo con Pamela Camessa, ex modella e conduttrice televisiva. Pamela sul proprio account Instagram ha postato un messaggio con la foto di Filippo per l'avvio del programma di Canale 5. I due sono fidanzati da 12 anni.

Pamela è toscana di Prato dove è nata il 22 aprile del 1984, è diplomata in ragioneria all’ITC Dagomari. Nel 2000 ha partecipato al film Via del Corso di Adolfo Lippi, dove ha interpretato il ruolo della protagonista insieme a Laura Chiatti e Ilaria Spada. Nell’estate del 2002 ha vinto il titolo di “Miss Mondo Italia”. Nel settembre 2005 Pamela Camassa si classificò al terzo posto al concorso Miss Italia 2005, edizione poi vinta da Edelfa Chiara Masciotta.

Nel 2006 Pamela fa il suo esordio in televisione, come valletta per Carlo Conti nel programma in prima serata I raccomandati su Rai 1, assieme a Laura Barriales e Natalia Bush. Nell’autunno 2006, in coppia con il ballerino Angelo Madonia, partecipa al talent show Ballando con le stelle e si classifica al secondo posto: nel 2007 ripete l’esperienza prendendo parte all’edizione ucraina dello stesso programma. L’inverno 2008 Pamela Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia, affianca Carlo Conti nel condurre la prima edizione de I migliori anni su Rai 1 e nel successivo autunno è tra i concorrenti della terza edizione del reality show La talpa su Italia 1. Ha preso parte anche ai film Un’estate al mare (2008) di Carlo Vanzina e Cenci in Cina (2009) di Marco Limberti.

Nel 2009 Pamela ha condotto Poker for Charity su La 7. Nel 2011 il ritorno su Rai 1 come una delle concorrenti della prima edizione Attenti a quei due – La sfida, gareggiando per Max Giusti. Nell’autunno 2012 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Tale e quale show, diventando una dei personaggi-rivelazione secondo la critica. Nell’inverno 2013 è stata co-conduttrice della sesta edizione de I migliori anni su Rai 1, mentre nell’estate del 2014 è nel cast del programma comico-sportivo Maxinho do Brazil su Rai Sport 1. Nell’autunno 2019 partecipa (insieme al suo storico fidanzato Filippo Bisciglia) e vince la prima edizione di Amici Celebrities, programma basato sul format di Amici con persone VIP, in onda su Canale 5.