Stasera in tv 2 luglio, su Italia 1 in seconda serata arrivano gli zombie. La trama del film

Pride and Prejudice and Zombies. E' il titolo del film in programma stasera in tv 2 luglio dalle ore 23.52 su Italia 1. Realizzato nel 2016 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, si tratta di un thriller horror con la regia di Burr Steers. Nel cast figurano Lily James, Sam Riley, Jack Huston, Bella Heathcote, Douglas Booth, Matt Smith, Charles Dance, Ellie Bamber, Lena Headey, Suki Waterhouse. La trama: nell'Inghilterra del XIX secolo si abbatte un'epidemia e il Paese viene invaso dai non morti. Elizabeth e le sue sorelle, maestre nelle arti marziali, sono pronte a difendere la loro famiglia dalla minaccia. Ma spunta il colonnello Darcy e con lui le relative questioni di cuore.