Stasera in tv 2 luglio, Alberto Angela racconta Nerone in "Passaggio a Nord Ovest"

02 luglio 2020 a

a

a

Divulgazione storica in seconda serata su Rai1 a partire dalle 23,40. L'appuntamento di giovedì 2 luglio è infatti con "Passaggio a Nord Ovest", con Alberto Angela, che dedicherà l'intera puntata all'imperatore romano più famoso e discusso della storia: Nerone. Quest'ultimo è stato di fatto l'ultimo rappresentante della dinastia Giulio-Claudia, una delle dinastie più importanti della Roma imperiale. Salito al trono giovanissimo, i quattordici anni del suo regno sono segnati da eventi entrati nei libri di storia, come il grande incendio di Roma, o la costruzione della Domus Aurea, il suo immenso palazzo imperiale. Si è trattato dunque di una figura fuori dagli schemi tradizionali, tramandata come imperatore lussurioso, megalomane e sanguinario. Ma era davvero così? La risposta è affidata stasera, giovedì 2 luglio dalle 23,40 su Rai1, ad Alberto Angela.