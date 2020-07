Sonia Bruganelli e Laura Freddi insieme in tv. E Bonolis ci scherza su: "Facciamo un'orgia dai..."

02 luglio 2020 a

Confronto a 360 gradi tra Sonia Bruganelli e Laura Freddi, rispettivamente attuale moglie ed ex compagna di Paolo Bonolis. Fino a qualche tempo fa sono state addirittura nemiche, con Sonia che non nascondeva un po' di gelosia nei confronti di Laura, ora le questioni sembrano essersi appianate, stando almeno alla diretta di giovedì 2 luglio andata in onda su Sdl.tv. La Bruganelli si avventura persino in una sorta di solidarietà femminile: "Non è diventata Laura Freddi perché è stata con Paolo Bonolis. Si parla sempre di solidarietà femminile ma la verità è che non c’è”, ammette ancora la moglie del conduttore. Inevitabile il collegamento con Paolo Bonolis, che subito provoca in maniera ironica: "La differenza tra Sonia e Laura? In questi 23 anni mentre con Sonia abbiamo fatto 3 figli, con Laura ci vediamo di nascosto, ogni tanto… A questo punto facciamo un’orgia!”, ha scherzato.

Il video integrale dell'incontro tra Sonia e Laura con il collegamento di Paolo Bonolis

Poi si fa serio: "Siete due persone bellissime con cui ho avuto la fortuna di condividere allora e oggi una parte bellissima della mia vita", ha spiegato. Paolo si è augurato di poter trascorrere ancora a lungo del tempo accanto alla moglie ed al tempo stesso si è detto felice, se lo vorranno, di condividere in futuro un pezzo di vita anche con Laura, il marito e la piccola figlia Ginevra. Nel corso della diretta infatti Sonia Bruganelli e Laura Freddi si sono ripromesse di lavorare insieme in tv.