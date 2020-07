Stefano De Martino, il video della nostalgia: tramonto e musica triste

Julie Mary Marini 02 luglio 2020 a

Mentre il mondo del gossip si interroga sui perché della rottura tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, lui pubblica sul proprio profilo Instagram un video che ha il forte sapore della nostalgia.

Uno spettacolare tramonto filmato dalla barca a bordo della quale Stefano sta trascorrendo qualche giorno di riposo. Il sole si spegne lentamente e Stefano sceglie una musica non proprio allegrissima, Everywhere you go di Mari Kvien Brunvoll. Poi pubblica su Instagram.

Stefano De Martino e la foto con la sexy biondina, il suo staff al Corriere: "Si chiama Emma, un'amica felicemente fidanzata"

Ovviamente non mancano i commenti e molti mettono in relazione proprio immagini e musica. Intanto lo staff di Stefano smentisce: la biondina fotografata sulla barca è solo un'amica e non la sua nuova fiamma.