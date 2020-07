Stefano De Martino e la foto con la sexy biondina, il suo staff al Corriere: "Si chiama Emma, un'amica felicemente fidanzata"

02 luglio 2020 a

Stefano De Martino paparazzato con una sexy bionda in barca: non è la nuova fidanzata. Lo staff di Stefano De Martino lo esclude categoricamente al Corriere, chiarendo il contesto del servizio pubblicato dal settimanale Nuovo. Non solo, specificando anche chi è la ragazza in barca insieme al marito di Belen Rodriguez (fra i due c'è una rottura in questo periodo).

"Comprendiamo la naturale e corretta necessità di dover pubblicare notizie sulla vita privata di Stefano - fa presente il suo staff - ma purtroppo, ad oggi, non ci sono e nel caso ci fossero non avremmo problemi a dichiararle. Il 90% di tutte le notizie che stanno circolando online sono semplicemente fake news e vogliamo invece specificare la serietà della vostra testata di cui ringrazio per la collaborazione."

Stefano De Martino, la biondina fotografata sulla barca non è la sua nuova fidanzata

Eccoci quindi al servizio, chi è la ragazza in barca con Stefano De Martino? "Non mettiamo in dubbio la professionalità e la buona fede del settimanale e del suo prezioso direttore ma i fatti raccontati da Nuovo vanno chiariti. La ragazza bionda, vittima della copertina, si chiama Emma ed è un’amica di Stefano De Martino felicemente fidanzata con Andrea. Non citiamo i cognomi per rispetto della privacy, ma anche lui era presente in quel caldo e comune pomeriggio. Molto probabilmente, come spesso accade, il settimanale ha ricevuto un servizio non completo dal paparazzo in quanto nella stessa giornata erano presenti altre persone tra cui, appunto, il fidanzato della ragazza in questione per altro impegnato in atteggiamenti romantici con la fidanzata."