Samanta Togni, bomba Nuovo Tv: sarà a I fatti vostri accanto a Giancarlo Magalli

Samanta Togni accanto a Giancarlo Magalli a I fatti vostri, storica trasmissione Rai? E' una vera e propria bomba quella del Settimanale Nuovo che pubblica una indiscrezione non di poco conto sulla ballerina e showgirl di Terni (classe 1981). Secondo la rivista, infatti, sarebbe proprio Samanta, reduce dalle fresche nozze con il dottor Mario Russo, ad affiancare Magalli a partire da settembre. E' ormai scontato che non ci sarà più Roberta Morise e il nome considerato più accreditato è proprio quello dell'ormai ex regina di Ballando con le stelle.

Per Samanta sarebbe un vero e proprio salto di qualità. Come ha dichiarato proprio Morise a il Nuovo "è una scuola di televisione. Una trasmissione che ti dà il privilegio di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani".