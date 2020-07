Stefano De Martino, la biondina fotografata sulla barca non è la sua nuova fidanzata

02 luglio 2020 a

"Nostalgia della moglie? No! De Martino prende il largo con una sexy biondina", titola il settimanale Nuovo in edicola. Ed ecco le foto di Stefano con un lungo servizio sull'uscita in barca, immagini che poi fanno il giro del web. Lui, marito che ha rotto con Belen Rodriguez, con un fisico statuario e la ragazza sullo yacht a prendere il sole.

Stefano De Martino in barca con la misteriosa bionda: indizi sulla donna che fa dimenticare Belen Rodriguez

Una biondina misteriosa che per qualche ora ha riempito social e la rete in genere scatenando supposizioni sugli indizi che si possono vedere dalle foto pubblicate dal settimanale. Nuova fiamma che fa dimenticare Belen? Possiamo dire decisamente di no. Non è la nuova fidanzata di De Martino la biondina che appare. L'ufficio stampa di Stefano De Martino chiarisce che non è così. A breve altri approfondimenti sulla sua identità.