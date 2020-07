Valentina Vignali, scatto in bikini e fisico da urlo. Lei punge gli haters: "Non trovo più i criticoni"

02 luglio 2020 a

a

a

Ancora uno scatto hot per Valentina Vignali. La modella e cestista è tornata infatti a infiammare il web con un post su Instagram in cui mette in mostra un fisico davvero perfetto. L'immagine mostra Valentina con un bikini spettacolare e forme al punto giusto.

Ma lei è nota anche per la sua schiettezza e sempre nel post non manca di pungere i suoi haters con un messaggio: "Dove sono finiti tutti i criticoni? Non li trovo più”, ha scritto. Insomma, per la Vignali non solo lo scatto sexy in costume, ma pure il commento con polemica nei confronti degli internauti. I fan tuttavia apprezzano convinti.