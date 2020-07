Bianca Guaccero, telefonata in diretta del suo ex Nicola Ventola: "Gelosia e musica"

02 luglio 2020 a

A Detto Fatto condotto da Bianca Guaccero arriva la telefonata dell'ex. E' l'ex calciatore Nicola Ventola. I due sono stati fidanzati per cinque anni.

Jonathan Kashanian ha così deciso di fare una sorpresa nell'ultima settimana di trasmissione e in diretta ha messo in contatto telefonico la conduttrice e l'ex calciatore che con il tormentone "Una vita da bomber" sta scalando le classifiche. "Ma che stai combinando con questa canzone?" fa la Guaccero, Ventola replica: "È colpa tua, da ragazzini mi insegnavi a cantare".

Video su questo argomento Bobo Vieri canta "Una vita da Bomber" con Ventola e Adani TMNews

L'ex bomber di Bari e Inter aveva sempre sognato di cantare, proprio per questo con la sua ex comprò una tastiera con le basi musicali e si esercitavano al karaoke passando serate insieme a tanti amici. A raccontarlo è la stessa Bianca Guaccero:

."È speciale, e lo sarà sempre. Era molto gelosa, questo lo posso dire. Posso raccontare un aneddoto? Mi lanciò il vino rosso sulla camicia bianca, partì un bicchiere a Capri", dice lui sollecitato sul gossip.

Bianca Guaccero: "Perché successe questo? Arrivò sul suo cellulare un messaggio di un'altra donna e io inciampai con il bicchiere di vino sulla sua camicia". La cosa più divertente è che successe davanti a tanti amici: "Io andai via salutando tutti molto elegantemente".