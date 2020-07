Temptation Island 2020, il pianto di Valeria: anticipazioni della puntata 2 luglio su Canale 5 | Video

02 luglio 2020 a

Puntata di apertura di Temptation Island 2020 ricca di colpi di scena. Questa sera, giovedì 2 luglio 2020, ne vedremo delle belle stando almeno allo spoiler che viene diffuso dall'account del reality in onda alle ore 21.20 su Canale 5.

Viene annunciato, con un video eloquente, "Un brutto colpo per Valeria... Manca pochissimo alla prima puntata e non vediamo l'ora di saperne di più", spiega la dida a corredo delle immagini. Si sentono anche le parole di disappunto della ragazza. Nel programma della rete ammiraglia Mediaset che partirà stasera capiremo che cosa è davvero successo. Già è annunciata una Sofia (concorrente di Perugia) in lacrime, Vedremo una puntata davvero movimentata.