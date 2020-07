Diletta Leotta a sorpresa: "Mi sto allenando moltissimo perché in quarantena ho preso qualche chilo"

02 luglio 2020 a

Diletta Leotta ancora protagonista. Stavolta niente scatto sexy sui social, ma la bella showgirl e conduttrice sportiva ha concesso una intervista al quotidiano Il Mattino. Diletta ha parlato soprattutto degli stadi vuoti da bordo campo e della sua quarantena. "Il silenzio dello stadio vuoto fa più rumore di quando è pieno, però ora ti arrivano alle orecchie gli incitamenti reciproci tra calciatori e le indicazioni degli allenatori. Penso sopratutto al discorso vibrante di Gattuso rivolto ai giocatori dopo la conquista della Coppa Italia", ha detto. "In assoluto mi manca il calore del pubblico, il chiasso durante i collegamenti e l’affetto di tutti i tifosi", ha aggiunto. Poi il volto noto di Dazn ha affrontato il tema della sua quarantena: "Non ho mai smesso di lavorare, tra dirette con Radio 105 e Dazn - ha sottolineato -. Poi mi sono allenata moltissimo, visto che come un po’ tutti, la quarantena ci ha portato a prendere qualche chilo in più". Eppure dai continui scatti sexy che Diletta Leotta posta su Instagram, nessuno ha notato qualcosa di simile.