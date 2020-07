Martina Colombari in costume: che fisico. Lo scatto sexy al mare dell'ex Miss Italia

02 luglio 2020 a

E' una Martina Colombari in grande forma quella che si mostra su Instagram. Like e commenti per l'ex Miss Italia che sfodera un fisico da ventenne nella foto in costume al mare e invece è alla soglia del 45 anni.

Martina, moglie di Billy Costacurta, è stata Miss Italia nel 1991 ed è una delle regine dei social, segnatamente di Instagram dove appare in momenti di vita professionale e privata. Sempre decisamente elegantissima, E in questo scatto, anche sexy, per la gioia dei suoi numerosissimi fan. Martina si allena in maniera costante, fa attenzione all'alimentazione e Madre natura l'ha senza dubbio dotata.