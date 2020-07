Temptation Island 2020, Sofia e Alessandro coppia di Perugia: chi sono, la loro vita privata | Video

02 luglio 2020 a

Coppia di Perugia fra le sei che prendono parte a Temptation Island 2020 la cui prima puntata va in onda questa sera, giovedì 2 luglio 2020 alle ore 21,20 su Canale 5. Si tratta di Sofia ed Alessandro. Una storia travagliata la loro.

E dallo spoiler, le anticipazioni sull'account del reality, saranno fra le coppie protagoniste della trasmissione d'esordio dell'atteso programma. Si vede infatti lei in un video in lacrime, con le altre concorrenti a consolarla. Ha visto Alessandro fare qualcosa e sapremo nel corso del programma che cosa.

Intanto scopriamoli. Sofia e Alessandro sono fidanzati da quattro anni e mezzo ma non convivono. Tutti e due comunque vivono a Perugia. Sofia ha 30 anni è divorziata e vive con i due figli di 9 e 7 anni. Alessandro, 47 anni, separato con due figli di 20 e 24 anni, lavora nella macelleria di famiglia. Dopo una convivenza e un tradimento di Sofia, la fiducia della coppia viene messa a dura prova. È Sofia che vuole partecipare a Temptation Island spiegando che il suo obiettivo «è uscire dal programma mano nella mano con Alessandro. Voglio dimostrare che nonostante la nostra storia travagliata e i miei errori, ora abbiamo superato tutto». Alessandro ci va giù dritto: «Mi auguro che Sofia capisca che Temptation Island è l'ultima occasione che avrà a disposizione». Vedremo come la spenderanno entrambi. A vedere le anticipazioni l'avvio per loro è davvero tutto in salita.