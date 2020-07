Chernobyl stasera in tv 2 luglio, su La7 l'ultima puntata con le fasi decisive del processo

02 luglio 2020 a

a

a

Termina questa sera, giovedì 2 luglio, la miniserie Chernobyl su La7. Nella quinta e ultima puntata seguita poi dall'approfondimento di Atlantide curato da Purgatori, è tempo di processi per i colpevoli del disastro nucleare. Dopo la testimonianza piena di menzogne di Legasov alla Iaea di Vienna, Djatlov, Bryukhanov e Fomin vengono processati nella città abbandonata di Chernobyl. Shcherbina viene chiamato per primo a testimoniare e spiega il funzionamento generale di una centrale nucleare; poi Khomyuk e Legasov testimoniano sugli eventi che hanno portato all’incidente, basandosi sulle interviste condotte con persone presenti nella sala di controllo nei momenti dell’esplosione. Nel corso della puntata non manca una serie di flashback in cui vengono mostrati i ritardi e i problemi che hanno causato il disastro. Legasov rivela le informazioni soppresse sulla centrale di Leningrado, ammettendo di aver mentito nella sua precedente testimonianza a Vienna. Al termine della deposizione, viene quindi preso da parte dal Kgb. Insomma, appuntamento da non perdere dalle 21,15 con la serie scritta da Craig Maizn.