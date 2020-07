Temptation Island 2020, Sofia in lacrime: "Ti rendi conto quello che ho visto". Anticipazioni puntata 2 luglio 2020

02 luglio 2020 a

Anticipazioni sulla puntata di avvio di Temptation Island 2020 che va in onda questa sera, giovedì 2 luglio 2020 su Canale 5 alle ore 21.20.

Nell'ultimo video diffuso sull'account Instagram della trasmissione, si vede Sofia in lacrime seguita dalle altre partecipanti al reality che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset.

"Ti rendi conto quello che ho visto" dice piangendo la concorrente. Non sappiamo cosa è successo, lo spoiler finisce qui. Nella puntata di stasera ne sapremo di più. Sofia, casalinga di Perugia, è a Temptation Island insieme al fidanzato (fa il macellaio) Alessandro e sono nel reality per mettere alla prova la loro relazione. Entrambi vivono a Perugia ma non convivono. Come avvio, decisamente scoppiettante.