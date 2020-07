Stasera in tv 2 luglio, c'è la commedia su Rete4 con Pozzetto e Gloria Guida ne "La casa stregata"

02 luglio 2020 a

a

a

Nell'appuntamento consueto con il cinema su Rete4 stasera, giovedì 2 luglio, torna dalle 21,25 la commedia italiana. Andrà in onda infatti "La casa stregata", un film datato 1982 diretto da Bruno Corbucci e interpretato da Renato Pozzetto e Gloria Guida, quest'ultima moglie di Johnny Dorelli e icona delle commedie sexy degli anni 80. La trama vede protagonista una coppia di sposi, appunto Renato Pozzetto e Gloria Guida, è costretta, per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso saraceno. Le risate e il divertimento sono ovviamente garantiti in uno dei prodotti cult della commedia italiana.