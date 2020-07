Stasera in tv 2 luglio, su Italia1 terzo capitolo della saga di Fast and furious

02 luglio 2020 a

Su Italia1 appuntamento da non perdere con il film "Fast and furious 3", terzo capitolo della saga, tra le più celebri degli anni 2000. Nella pellicola che sarà trasmessa dalle 21,30 c'è anche una piccola parte recitata da Vin Diesel, l'attore calvo e muscoloso tra i protagonisti del primo capitolo. Nella terza parte la trama è incentrata su Sean, che per evitare la galera si trasferisce a Tokyo. Qui tuttavia finisce in un giro di corse clandestine controllato dalla mafia locale. Dopo aver perso infatti una corsa contro DK, il re del drift, deve inserirsi nella malavita della capitale nipponica proprio per trovare il modo di pagare il suo debito. Azione e colpi di scena quindi su Italia1 dalle 21,30.