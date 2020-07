Stasera in tv 2 luglio, su Canale5 l'attesissima prima puntata di "Temptation Island" | VIDEO

02 luglio 2020 a

Stasera giovedì 2 luglio su Canale5 arriva l'attesissimo appuntamento con la prima puntata di Temptation Island, con le sei coppie di questa edizione desiderose di comprendere qualcosa in più dalla loro storia d'amore. Le sei coppie, due Vip e quattro Nip, sono: Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, Sofia e Alessandro.

Ecco i video di presentazione delle 6 coppie:

Ventuno giorni consecutivi lontani dal proprio partner in un resort della Sardegna con undici donne single nella parte degli uomini e dodici uomini single dall'altra parte. Tra gli appuntamenti più attesi ovviamente quello del falò di confronto. Tra le curiosità della prima puntata subito nervosismo per Antonella Elia, che si mostra stupita e arrabbiata nei confronti di un video in cui è coinvolto il fidanzato Pietro Delle Piane. Insomma, ora non ci resta che sintonizzarsi stasera, giovedì 2 luglio, su Canale5 a partire dalle 21,20.