Stasera in tv 2 luglio, clima e felicità su Rai3 con Camila Raznovich in Ogni cosa è illuminata

Ultimo appuntamento su Rai 3, giovedì 2 luglio, con Camila Raznovich e il suo programma di divulgazione e intrattenimento "Ogni cosa è Illuminata, in onda dalle 21,20. Tra le novità della terza edizione da segnalare la presenza di Stefano Fresi, in rappresentanza del mondo dell’arte e dello spettacolo ancora bloccato dalle norme anticontagio. Nella puntata di stasera 2 luglio si parlerà di clima con il ricercatore Alberto Salvati, capo della spedizione italiana collegato dalla Concordia, la base di ricerca permanente italo-francese situata in Antartide. Si parlerà anche di felicità con Francesco Piccolo, scritto​r​e e sceneggiatore di successo già vincitore del premio Strega autore dei bestseller antitetici “Momenti di trascurabile fel​i​cità” e “Momenti di trascurabile infelicità” e con Nicola Lagioia uno scrittore e conduttore radiofonico, direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino.