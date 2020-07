Stasera in tv 2 luglio, su Rai2 dopo i gol di Atalanta-Napoli fiato sospeso con "Hawaii Five-0"

02 luglio 2020 a

Sport e azione in prima serata su Rai2. Dopo l'appuntamento con "90° minuto Flash" in cui saranno trasmessi (dalle 21,20) i gol di Atalanta-Napoli, posticipo della 29esima giornata di Serie A delle 19,30, a partire dalle 21,45 è prevista la puntata di Hawaii Five-0, la serie in cui gli investigatori McGarrett e Danno fanno parte di una squadra d'élite che lavora per combattere il crimine sulle spiagge dello Stato di Aloha insieme all'ex agente di polizia Chin Ho Kelly e a un giovane appena uscito dall'accademia, Kono. Nella puntata di giovedì 2 luglio La Five-0 deve indagare su una rapina a mano armata in una banca. Junior deve affrontare la sua ex fidanzata perché uno d ei rapinatori è il suo attuale compagno. Un'ora con il fiato sospeso.