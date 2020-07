Stasera in tv 2 luglio, su Rai1 Elena Sofia Ricci è Suor Angela in "Che Dio ci aiuti 5"

02 luglio 2020 a

Torna il consueto appuntamento su Rai1 dalle 21,25 con Elena Sofia Ricci, la protagonista di "Che Dio ci aiuti 5", la fiction sulle vicende della simpatica Suor Angela. Nel primo episodio di giovedì 2 luglio si verifica un conflitto iniziale tra Suor Angela e l’oncologo Pietro Santoro. Quest’ultimo ha in cura Eugenia, una bambina malata di un tumore che sperava di aver sconfitto. Suor Angela e Pietro trovano dei punti in comune e, con il passare del tempo, diventeranno anche grandi amici. Intanto, insieme, riescono a far tornare il sorriso alla piccola Eugenia. Nella seconda puntata Suor Angela indaga sul segreto di una coppia di amici di Gabriele e nel frattempo Emma torna in convento. Maria vorrebbe parlare con Nico di un bacio speciale avvenuto tra i due, ma Nico inaspettatamente perde la vista ed è Ginevra a stargli accanto. Intanto Valentina, spinta da Gabriele e Suor Costanza riprende a suonare la chitarra per la piccola Eugenia. Appuntamento su Rai1 dalle 21,25.