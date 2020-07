Temptation Island 2020, come funziona il reality di Canale 5: il regolamento. Coppie divise per 21 giorni

02 luglio 2020 a

Oggi, giovedì 2 luglio 2020, prende il via la nuova edizione di Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia in cui sei coppie faranno un viaggio nei sentimenti e metteranno alla prova il loro amore.

Appuntamento su Canale 5 alle 21:30, streaming sulla piattaforma web Witty Tv, con location il favoloso resort “Is Morus Relais”. Oltre ai 12 partecipanti ci saranno tentatori e tentatrici.

Le regole del gioco prevedono che i partner infatti vivranno in due ale separate del resort e non potranno vedersi né parlarsi per 21 giorni, e se a far compagnia alle fidanzate ci sarà un parterre di 13 tentatori, i fidanzati godranno della compagnia di altrettante bellissime tentatrici.

Sarà solo in occasione del “falò” che fidanzate e fidanzati potranno venire a conoscenza dei comportamenti dei rispettivi partner con i tentatori, e avranno modo di fare profonde riflessioni circa i propri sentimenti e la propria storia d’amore.

Al termine delle 3 settimane le coppie si incontreranno nuovamente al falò di confronto dove, ripercorrendo assieme i 21 giorni trascorsi lontani e analizzando i loro approcci con i single, dovranno decidere se uscire da Temptation Island assieme o da soli.

Questa edizione è composta da coppie VIP sia coppie NIP, le sei coppie coinvolte sono quelle formate da: Antonella Elia e Pietro delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Annamaria e Antonio, Anna e Andrea, e infine quella formata da Sofia e Alessandro.