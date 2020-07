Vasco Rossi, la splendida Albachiara che chiuse la tempesta perfetta

02 luglio 2020 a

La tempesta perfetta. Come accade da anni per ogni concerto di Vasco Rossi, anche Modena Park fu chiuso da Albachiara, una delle canzoni più amate del Kom. E così è stato anche per lo speciale di Rai 1 andato in onda ieri sera, primo luglio, tre anni dopo il grande happening dei 225mila con cui il Comandante festeggiò i primi quarant'anni della sua carriera.

Tre ore di trasmissione che hanno tenuto i fan del Comandate e gli appassionati di musica letteralmente incollati davanti alla televisione. Non solo per rivedere e riascoltare quella storica esibizione, ma anche per le interviste e gli interessanti approfondimenti di chi è stato chiamato a commentare ed esprimere la sua opinione sul fenomeno italiano del rock.