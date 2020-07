Ghali sorpreso con la nuova fidanzata, finita la storia con Mariacarla

01 luglio 2020 a

E' un grande momento per Ghali. Professionale e privato. E' finita la relazione con la modella Mariacarla Boscono. Ed ecco la nuova fiamma. E' il settimanale Chi in edicola questa settimana, a rivelarlo attraverso un servizio con tanto di foto inequivocabili.

Ghali è disco di platino con il singolo "Good Times". Ora è attesa per il nuovo brano "Cacao"

Si vede Ghali nella rivista che bacia una ragazza che non è Mariacarla Boscono. I due in precedenza erano al centro delle cronache. Adesso qui c'è un'altra e siamo al ristorante “Da Giacomo” a Milano. Il settimanale non ha rivelato il nome della ragazza ma vista la passione del trapper nei suoi confronti la coppia è attesa ad uscire allo scoperto.