Temptation Island 2020, anticipazioni puntata 2 luglio: danze sfrenate e sensualità | Video

Temptation Island 2020, si parte giovedì 2 luglio e l'ultimo video lanciato sull'account social del reality di Canale 5, propone immagini di danze sfrenate.

Alle ore 21.20 prenderà il via una edizione del reality che promette scintille. Nel video Instagram viene mostrata una serata di spensieratezza e sensualità che lascia di sicuro intendere polemiche e discussioni che sorgeranno fra i partecipanti. Immaginiamo già quelle fra Pietro e Antonella Elia e fra Annamaria e Antonio. C'è anche un Andrea furioso che si vede scagliare sedie in un video pubblicato sempre come spoiler della puntata di esordio del programma della rete ammiraglia Mediaset.