Belen Rodriguez, ci mancavano le foto di Stefano con la bionda. De Martino paparazzato

01 luglio 2020 a

a

a

Stefano De Martino insieme a una bionda misteriosa. E' il settimanale Nuovo diretto da Riccardo Signoretti a pubblicare una foto che immortala l'ormai ex di Belen Rodriguez insieme ad una donna dal fisico mozzafiato. Non è chiaro di chi si tratti, ma certo è un altro duro colpo per la storia tra la showgirl e presentatrice e l'ex ballerino di Amici. Ancora non è chiarissimo cosa abbia innescato la rottura tra i due, i rumors sono diversi, ma mancano le certezze. Di certo Belen dal suo profilo social continua a lanciare messaggi. L'ultimo è un post che non ha bisogno di grandi spiegazioni: "L'amore è per la gente vera". Il riferimento è apparso più che chiaro a molti.