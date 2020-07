Vasco Rossi, nuova canzone: si moltiplicano i rumors. Dopo La tempesta perfetta un brano inedito?

01 luglio 2020 a

E se dopo La tempesta perfetta Vasco Rossi tirasse fuori dal cilindro una nuova canzone? Se non potendo regalare ai suoi fan il solito tour da tutto esaurito pubblicasse un inedito? Stando ai rumors si tratta ben più di una ipotesi. Anche il Comandante, del resto, in una recente intervista aveva ammesso candidamente di essere particolarmente ispirato e aveva lasciato intendere l'arrivo di una novità. Poi dai social ha continuano a lanciare indizi, utilizzando addirittura gli hashtag #nuovacanzone e #spoiler, che non hanno bisogno di troppi commenti. Per non parlare delle stories in cui spuntava lo studio di registrazione. Insomma tutto lascia pensare che il Comandante lascerà il segno anche sull'estate perfetta e non solo per La tempesta perfetta in onda su Rai 1.