Stasera in tv, mercoledì 1 luglio 2020: programmi e film.Da Aenne Burda a Vasco Rossi: cosa vedere

Mercoledì primo luglio 2020 davanti alla tv per chi italiani che scelgono di rimanere a casa. Tra i programmi TV di stasera c'è lo speciale dedicato a Vasco Rossi "Vasco: La tempesta perfetta" su Rai Uno e "Aenne Burda: La donna del miracolo economico" su Canale 5, miniserie che racconta la vita di Aenne Burda, una donna tedesca che creò una rivista per permettere alle donne di creare abiti in casa.

"In guerra per amore" va in onda su Rai Movie, "The italian job" su Rete 4, "Scusa ma ti chiamo amore" su La5 e "La dura verità" su Tv8.

Ecco una miniguida sull'offerta delle reti televisive.

Rai Uno 20:30 – Vasco – La tempesta perfetta (Show)

Rai Due 21:20 – NCIS – Unità anticrimine (Serie Tv)

Rai Tre 21:20 – Chi l'ha visto? (Programma di approfondimento)

Rai Movie 21:10 – In guerra per amore (Film commedia)

Rete 4 21:27 – The Italian Job (Film d'azione)

Canale 5 21:21 – Aenne Burda – La donna del miracolo economico (Miniserie)

Italia Uno 21:30 – Chicago Fire (Serie Tv)

La5 21:10 – Scusa ma ti chiamo amore (Film sentimentale)

La7 21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi (Programma di approfondimento)

TV8 21:30 – La dura verità (Film commedia)

Abby è una produttrice televisiva di successo con una vita professionale impeccabile ma che non riesce a coltivare relazioni sentimentali stabili e durature. Quando gli ascolti del suo show iniziano a calare decide di affidarsi a Mike, un opinionista sessista con una grande capacità di farle perdere la pazienza. Mike però resta sin da subito affascinato dalla forte personalità di Abby e decide di aiutarla a conquistare Colin, un intrigante medico che si trasferisce vicino casa di Abby.

Sky Cinema Uno 21:15 – Mamma o papà? (Film commedia)