Irama domina in classifica con "Mediterranea": è l'hit dell'estate I Video

Continua il successo straordinario di Irama e del nuovo singolo “Mediterranea” (Warner Music) che entra al numero 1 della classifica dei singoli più venduti in Italia questa settimana (classifica Top of The Music).

Risultato che si aggiunge a quelli raggiunti nella settima appena trascorsa in cui il singolo si è posizionato in vetta alle classifiche di Spotify, iTunes, Apple Music, nella top 5 di Shazam e in top 20 nella classifica radio. Il brano sembra destinato a far ballare per tutta l’estate e presto avrà anche una versione spagnola e verrà lanciato nelle prossime settimane pur nel mercato latino.