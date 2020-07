Stasera in tv 1 luglio, su Canale Nove il film La vendetta di Carter. Poliziesco con Sylvester Stallone

01 luglio 2020 a

a

a

La vendetta di Carter è il titolo del film in programmazione stasera 1 luglio in seconda serata su Canale Nove a partire dalle ore 23.25. Si tratta di un poliziesco realizzato negli Stati Uniti nel duemila. Il regista è Stephen Kay, mentre del cast fanno parte Sylvester Stallone, Miranda Richardson, Rachael Leigh Cook, Michael Caine, Mickey Rourke e Rhona Mitra. La trama: il fratello di Jack Carter muore, vittima di un incidente. Jack torna nella sua vecchia città per onorarlo, ma non crede che ad uccidere il fratello sia stato un incidente. Inizia dunque a indagare per capire cosa sia accaduto realmente.