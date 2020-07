Stasera in tv 1 luglio, su Rete 4 Beverly Hills Cop II: Eddie Murphy a caccia della donna in nero

01 luglio 2020 a

Beverly Hills Cop II- Un piedipiatti a Beverly Hills II è il film in programma in seconda serata stasera in tv 1 luglio su Rete 4. Commedia americana del 1987, regia di Tony Scott vede nel cast Eddie Murphy, Brigitte Nielsen, Judge Reinhold. E' la seconda avventura di Axel Foley che decide di seguire il caso di un collega che è stato gravemente ferito da una donna vestita di nero più misteriosa che mai. Una dark lady al servizio di una pericolosa banda criminale che traffica con le armi. L'agente scopre che la gang esporta ordigni per aiutare un pericoloso dittatore del centro America. Ovviamente Axel fa di tutto per cercare di sgominare la banda.