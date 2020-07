Stasera in tv 1 luglio, il film Operation Avalanche su Rai 4. Il cast e la trama

01 luglio 2020 a

Si intitola Operation Avalanche il film in programmazione stasera in tv 1 luglio su Rai 4 a partire dalle ore 23.53. Si tratta di un thriller del 2016 realizzato tra gli Stati Uniti e il Canada. Regia di Matthew Johnson, nel cast figurano Matt Johnson, Owen Williams, Andy Appelle, Jared Raab. La trama: siamo nel 1967 e la Cia ha il sospetto che una spia russa sia infiltrata all'interno della Nasa con l'obiettivo di sabotare il programma Apollo. Due giovani agenti si fingono registi di un documentario per cercare di individuare lo 007 sovietico. Ovviamente emozioni e colpi di scena a raffica.