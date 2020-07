"Ciclone", il tormentone estivo di Takagi & Ketra con Elodie | Video

01 luglio 2020 a

Da oggi, primo luglio 2020, è disponibile il videoclip di ’Ciclone' il nuovo esplosivo singolo dei produttori multiplatino Takagi & Ketra uscito il 19 giugno. Il brano vede la collaborazione di Elodie, tra le più apprezzate cantanti italiane della scena pop-urban, e degli artisti internazionali Mariah, classe ’99 rappresentante della generazione Z del latin power, e dei celeberrimi Gipsy Kings.

Il video, con la regia degli YouNuts! (Antonio Usbergo & Niccolò Celaia), è ispirato all’iconica scena del flamenco de Il

Ciclone, la pellicola di culto degli anni ’90 diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni, che vede proprio il regista protagonista di un cameo d’eccezione nel finale del clip.

Arrivate con un pulmino nella campagna toscana Elodie, insieme alle ballerine Lorella Boccia, Giulia Pauselli e Federica Panzeri, danza con passi di flamenco rievocando l’atmosfera della pellicola originale, davanti a una carrellata di personaggi. Il primo in ordine di apparizione è Francesco Mandelli che fa le veci di Massimo Ceccherini nel ruolo di Libero intento a dare il ramato e a cercare di sintonizzare la tv (dove va in onda Mariah, cantante rivelazione della scena reggaeton, trap, r&b mondiale) con un’antenna fatta di pentole. Sergio Forconi interpreta come nel film Osvaldo, il padre del protagonista, e si unisce alla danza delle ragazze insieme all’attrice Valentina Ottaviani (nei panni di Selvaggia). Sul finale del video due ragazzi in motorino arrivano a tutta velocità e si schiantano nel fienile uscendone completamente impolverati: sono Takagi & Ketra, che chiudono così la citazione di una delle commedie più divertenti e di successo del cinema italiano.