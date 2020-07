Stasera in tv 1 luglio il film "In guerra per amore" di Pif

01 luglio 2020 a

Stasera in tv 1 luglio il film "In guerra per amore" in onda su Rai Movie (ore 21,10). La pellicola, italiana, è del 2016 e la regia è di Pif - pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto- ex de Le Iene e ora sceneggiatore, autore televisivo e regista (con "La mafia uccide solo d'estate" ha vinto European Awards.

Stasera in tv 1 luglio va in onda "Vasco - La tempesta perfetta - Modena Park 3 anni dopo"

La storia - ambientata nella Seconda Guerra Mondiale - racconta la travagliata storia d'amore tra Arturo, cameriere emigrato a New York, e la bella Flora promessa dallo zio Alfredo a Carmelo, figlio del boss mafioso Don Tano, il braccio destro di Lucky Luciano.