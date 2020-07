Vinicio Marchioni, l'attore di Un mondo migliore e La tempesta perfetta: ecco chi è. "Che emozioni con Vasco"

01 luglio 2020 a

Stare nella stessa auto con Vasco Rossi. Non è cosa facile nemmeno se ti chiami Vinicio Marchioni e sei uno degli attori più affermati del momento. L'ha ammesso lui stesso: non è stato semplice girare con il Comandante il videoclip di Un mondo migliore, non perché fosse complessa la parte, ma proprio per l'emozione di stare accanto al rocker. Ma chi è Vinicio Marchioni? Romano, origini calabresi, classe 1975. Nel 1995 il debutto in teatro, poi il diploma come attore e ancora studi, pur senza arrivare (per ora) alla laurea. Il grande pubblico si accorge di lui quando interpreta il Freddo nella serie televisiva Romanzo Criminale diretta da Stefano Sollima e ispirata alla storia della Banda della Magliana.

Era il 2008. Da quel momento una lunga serie di interpretazioni per il piccolo e il grande schermo, ma anche regia, teatro, sceneggiatura e produzione. Poi il rapporto con Vasco, iniziato con Un mondo migliore e continuato come voce narrante de La tempesta perfetta.