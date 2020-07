Stasera in tv 1 luglio "We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo" con Mel Gibson

01 luglio 2020 a

Stasera in tv il film "We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo" (Iris, ore 21). Pellicola di guerra americana del 2002, regia di Randall Wallace, nel cast ci sono Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein.

Stasera in tv 1 luglio su Rete4 il film "The italian job" con Charlize Theron

La trama: il 14 novembre 1965, il tenente colonnello Hal Moore e i suoi soldati (circa 400, tutti giovanissimi) giungono in Vietnam, nella Valle della Morte. Qui il primo battaglione del 7° Cavalleria - lo stesso reggimento del generale Custer - scopre ben presto di essere circondato da oltre 4000 vietcong, ma Moore decide di sferrare ugualmente l'attacco. Inizia cosi' una delle battaglie piu' selvagge nella storia dell'esercito degli Stati Uniti.