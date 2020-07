Stasera in tv 1 luglio su Rete4 il film "The italian job" con Charlize Theron

01 luglio 2020 a

a

a

Stasera in tv 1 luglio va in onda il film "The Italian Job" su Italia1 (ore 21,25). Pellicola statunitense del 2003, la regia è di Gary Grey, nel cast ci sono Mark Wahlberg, Charlize Theron, Donald Sutherland, Jason Statham ed Edward Norton.

Stasera in tv 1 luglio il film "Aenne Burda - La donna del miracolo economico". Su Canale5

La trama: dopo aver sottratto una montagna di lingotti d'oro da un palazzo veneziano, Charlie Croker e la sua banda - formata da un complice interno, un genio del computer, un autista, un esperto di esplosivi e uno scassinatore di casseforti - devono arrendersi all'evidenza: qualcuno ha "soffiato". Con l'aiuto di Stella, il gruppo si trasferisce in California sulle tracce del traditore, per recuperare il malloppo. Il piano prevede di manipolare il sistema di controllo del traffico di Los Angeles, creando un ingorgo di proporzioni mai viste...