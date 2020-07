Stasera in tv 1 luglio "Chicago Fire": episodio 2 della stagione 7

01 luglio 2020 a

Stasera in tv un altro appuntamento con il telefilm "Chicago Fire" (Italia1 ore 21,25). Si tratta dell'episodio 2, dal titolo "In guerra", della stagione 7 la nuova serie sui vigili del fuoco e sui paramedici della Caserma 51.

Stasera in tv 1 luglio c'è N.C.I.S: episodio 11 della stagione 16

La trama: Boden e la sua squadra sono impegnati in incendio molto serio: l'intero piano di un grattacielo e' in fiamme. Nel corso delle operazioni, Kidd rimane senza ossigeno. Nella settima stagione della serie incentrata sui vigili del fuoco e sui paramedici della Caserma 51, Carl Grissom (Gary Cole) continuerà a mettere i bastoni tra le ruote a Kelly Severide (Taylor Kinney) e a colpire il comandante Boden (Eamonn Walker). Gabriella (Monica Raymund) partirà per Porto Rico per partecipare a una missione umanitaria, lasciando il tenente Casey (Jesse Spencer) da solo mentre cercherà di riprendersi dalla fine della loro storia.