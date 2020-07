01 luglio 2020 a

Stasera in tv 1 luglio va in onda il film "Aenne Burda - La donna del miracolo economico" (Canale 5, ore 21,20). Pellicola tedesca del 2018, si tratta di una prima visione.

Stasera in tv 1 luglio c'è N.C.I.S: episodio 11 della stagione 16

La trama: Offenburg, 1949. Quando Aenne scopre il tradimento del marito, ricco professionista e padre dei suoi tre figli, il bigottismo della Germania del dopoguerra le impone di non lasciarlo. E' in quel momento che Aenne decide di realizzare un suo vecchio sogno: ideare una rivista di moda con cartamodelli, grazie ai quali le donne possano confezionare abiti a casa loro. La vita di Aenne da quel momento prende una piega inaspettata: il suo lavoro la porta in giro per il mondo, e raccoglie ovunque successi professionali. Anche la sua vita sentimentale rifiorisce: si innamora, ricambiata, di un italiano. Ma poco dopo Franz, suo marito, che nel frattempo ha lasciato la sua amante, la riporta a casa, instaurando un rapporto coniugale basato sul mutuo rispetto e sul quieto vivere.