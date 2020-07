Vasco Rossi, scaletta e canzoni de La tempesta perfetta

01 luglio 2020 a

Tre ore di Vasco Rossi su Rai 1 dedicate a Modena Park, il più grande raduno rock della storia, con oltre 225mila spettatori al Parco Ferrari di Modena. Il concerto del primo luglio di tre anni fa approda sulle frequenze della tv di Stato con "Vasco. La tempesta perfetta". Verranno riproposte le canzoni che il Comandante regalò ai suoi fan in una notte destinata a diventare indimenticabile. Anticipata dalle succose anteprima in pillole, il programma di stasera si annuncia ricco di particolari ed emozioni. La festa per gli allora quarant'anni di carriera di Vasco diventa momento di liberazione per il difficile inverno dell'emergenza Covid. Oltre alle immagini del concerto, mini interviste di Giorgio Verdelli a Luca Zingaretti, Anna Foglietta, Laura Pausini, Stefano Massini, Francesco Montanari, Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi, Isabella Ferrari. Regia Pepsy Romanoff, voce narrante Vinicio Marchioni. Di seguito la scaletta che Vasco propose a Modena Park.

Colpa d'Alfredo

Alibi

"Blasco" Rossi

Bollicine

Ogni volta

Anima fragile

Splendida giornata

Ieri ho sgozzato mio figlio

Delusa / T'immagini / Mi piaci perché / Gioca con me / Stasera! / Sono ancora in coma / Rock'n'roll show

Ultimo domicilio conosciuto

Primo interludio

Vivere una favola

Non mi va

Cosa vuoi da me

Siamo soli

Come nelle favole

Vivere

Sono innocente ma...

Rewind

Liberi... liberi

Secondo interludio

Ed il tempo crea eroi

Una canzone per te / L'una per te / Ridere di te / Va bene va bene così

Senza parole

.....Stupendo

Gli spari sopra

Sballi ravvicinati del terzo tipo

C'è chi dice no

Un mondo migliore

I soliti

Sally

Un senso

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone