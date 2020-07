Max Allegri e Ambra Angiolini, amore al mare. Che fisico l'attrice e l'allenatore

01 luglio 2020 a

Eccoli: Max Allegri ed Ambra Angiolini insieme. Il settimanale Chi ha sorpreso la coppia a Monte Carlo. Max, ex allenatore della Juventus con un futuro indicato in Francia al Psg e la compagna attrice, esibisce un fisico invidiabile dopo il lockdown che li ha visti, fra l'altro, distanti (lui a Livorno e lei a Brescia).

Siena, Ambra Angiolini in vacanza con Max Allegri: "Ho un legame speciale con la città, il Palio che passione"