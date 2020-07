Beautiful, le anticipazioni della soap di Canale 5 da lunedì 6 a venerdì 10 luglio

01 luglio 2020 a

Nuovi appuntamenti con la soap Beautifu in onda su Canale 5 alle ore 13.40. Ecco le anticipazioni relative agli episodi in onda da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio. Emerge che Thomas – pur sapendo che Beth è viva ed è stata adottata da Steffy – decide di tacere. Ora che Hope ha chiuso con Liam, ha intenzione di convincerla a creare una famiglia con lui. Non intende fare passi falsi.

Lunedì 6 luglio

Thomas ormai sa tutta la verità su Beth. È venuto a sapere che la bambina è viva ed è stata data in adozione a Steffy. Sa anche che sua sorella non è a conoscenza della reale identità di Beth. Xander, Zoe e Flo ora temono che il segreto venga rivelato a Hope e a Steffy.

Martedì 7 luglio

Hope ha ormai firmato i documenti per l'annullamento del matrimonio di Liam. Thomas è felice. Ritiene sia arrivato il suo momento. Per questo, valuta anche bene se sia il caso di svelare il segreto di Beth, che potrebbe riportare Hope dritta nelle braccia di Liam. Thomas fa una proposta a Hope. Le chiede di creare una famiglia con lui e Douglas.

Mercoledì 8 luglio

Hope è perplessa per la proposta di Thomas. Non è affatto convinta di voler ricominciare subito una nuova vita. È ancora affranta per la rottura con Liam. Così, rifiuta la proposta di Thomas. Gli spiega che non se la sente di creare una famiglia con lui e con il piccolo Douglas.

Giovedì 9 luglio

Bill e Katie vanno a trovare Steffy e Liam. Spencer ne approfitta per scusarsi con suo figlio per tutte le recenti frizioni avute con lui. Brooke, intanto, chiede a Hope di vederla. Suggerisce alla figlia di non lasciarsi incantare da Thomas e dalle sue proposte. Farebbe meglio a stare alla larga da lui.

Venerdì 10 luglio

Wyatt e Flo vanno a casa di Liam e Steffy. Hanno intenzione di pranzare con loro e poi raggiungere tutti insieme la spiaggia. Flo, tuttavia, quando rivede la piccola Phoebe, inizia ad avvertire sempre di più i rimorsi per quello che ha fatto.