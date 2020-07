Unomattina, Barbara Capponi: "Ecco il segreto della colazione per essere sempre in forma"

01 luglio 2020 a

a

a

Colazione super abbondante anche se si è costretti a farla alle quattro del mattino. E' questo il segreto per essere in forma. Lo svela a Unomattina Estate la conduttrice Barbara Capponi all'inizio della puntata, rispondendo ai complimenti del conduttore, Alessandro Baracchini. Del resto Barbara, in un impeccabile abito rosso, a 52 anni sfoggia davvero una invidiabile forma fisica.

Nella puntata del primo luglio oltre a fare il punto sull'emergenza Coronavirus e la riapertura delle frontiere, grande attenzione sull'ecobonus e sul bonus vacanze, ma anche sulla sparatoria negli Stati Uniti e su come prestare soccorso in sicurezza in caso di un arresto cardiaco.