Barbara Capponi, conduttrice Unomattina estate: la sexy rumba con Samuel Peron a Ballando con le stelle

Accompagna gli italiani nella prima parte della giornata, quella del buongiorno su Rai1. E' la giornalista Barbara Capponi, nuova (e risultati alla mano apprezzata) conduttrice di Unomattina estate 2020. Vanta trascorsi giornalistici importanti e anche un passato da miss e una partecipazione indimenticata a Ballando con le stelle.

La vediamo sul piccolo schermo affiancata ad Alessandro Baracchini. Nata il 13 gennaio 1968 a Fermo, segno zodiacale capricorno., Barbara è di Pedaso. Giornalista per testate delle Marche, approda alla Rai come inviata di Uno Mattina, Donne al bivio e La vita in diretta. Nel 2004 è al Tg1 e nel 2010 ne diventa conduttrice. Nel 2011 parentesi show con la partecipazione a Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron con cui arriva in semifinale. Rivediamola in una sensuale rumba nella trasmissione di Milly Carlucci.

Nel 2013 è al timone di Estate in diretta, nel 2018 di Notte della Tarantola. E' sposata con il marchigiano Pietro Forconi. Nel suo passato il titolo di Miss Marche a 16 anni, in seguito è stata anche Miss Comunità Europea.