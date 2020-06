Stasera in tv 1 luglio "Chi l'ha visto?" torna ad occuparsi del giudice Paolo Adinolfi

01 luglio 2020 a

Stasera in tv 1 luglio ancora una puntata del programma “Chi l’ha visto?” condotto da Federica Sciarelli (Rai3 ore 21,20). Nella puntata la redazione torna a chiedersi cosa è successo al giudice Paolo Adinolfi, una storia di cui non si parla più nelle cronache dei giornali. Il magistrato svanisce nel nulla 25 anni fa a Roma.

Stasera in tv 1 luglio va in onda "Vasco - La tempesta perfetta - Modena Park 3 anni dopo"

Era il 2 luglio del 1994. Una scomparsa rimasta avvolta nel mistero. Il caso viene archiviato nella prima inchiesta come allontanamento volontario e anche nella seconda inchiesta, che indaga per omicidio e occultamento di cadavere. Secondo alcune tesi il 52enne magistrato non si sarebbe allontanato volontariamente, ma sarebbe stato fatto sparire perché diventato “scomodo”.